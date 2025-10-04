Caso Suarez | Esame semplicissimo nessun favoritismo o garanzia sul superamento dell' esame

Un esame “semplicissimo” che tutti i candidati di quel periodo, 2020 in coda alla pandemia da Covid, sono riusciti a superare. Nessun favoritismo. L'ex rettrice dell'Università per stranieri, Giuliana Grego e la professoressa Stefania Spina, imputate con l'ex direttore generale dell'Ateneo, per. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: caso - suarez

Inter Miami – Tigres UANL: quarti di finale di Leagues Cup 2025, tra l’assenza di Messi, i gol di Suárez e il caso Mascherano

Timo Suarez racconta le 48 ore di fuoco: dal polverone sul caso Decibel Bellini all’ovazione al “Maradona”

Il caso dell’esame “farsa“ di Suarez. Grego e Spina raccontano la loro verità. La certificazione? Test "semplice"

? 62' - GOL SPORTING: arriva il pareggio dello Sporting con un freddo Luis Suarez dal dischetto #NapoliSporting #ChampionsLeaugue 1-1 - facebook.com Vai su Facebook

Il caso dell’esame “farsa“ di Suarez. Grego e Spina raccontano la loro verità. La certificazione? Test "semplice" - L’allora rettrice dell’Università per stranieri e la direttrice del Centro per la valutazione linguistica si sono sottoposte a interrogatorio e "hanno risposto alle domande del pubblico ministero". Riporta msn.com

Processo esame 'farsa' Suarez, per lui 'nessun favoritismo' - Quando l'allora calciatore del Barcellona Luis Suarez sostenne a Perugia l'esame per la certificazione della conoscenza dell'italiano "nessuno gli aveva garantito il superamento" della prova. Come scrive msn.com