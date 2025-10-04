Caso Resinovich | sequestrata una telecamera GoPro di Visintin
AGI - La Squadra mobile di Trieste, su disposizione del pm Ilaria Iozzi, ha sequestrato la telecamerina GoPro di Sebastiano Visintin. Lo rende noto il quotidiano Il Piccolo. Sulla GoPro erano già stati compiuti due accertamenti, proprio da parte della Squadra mobile e successivamente dal Centro operativo per la Sicurezza cibernetica della Polizia postale e delle comunicazioni del Friuli Venezia Giulia. Di recente, poi, si era tornato a parlare della GoPro e della scheda di memoria contenente i video registrati il 14 dicembre 2021, giorno della scomparsa di Liliana, in cui si vede lo stesso Visintin andare in bici sul Carso. 🔗 Leggi su Agi.it
