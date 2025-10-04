Caso Resinovich sequestrata la GoPro di Visintin | Cancellati i video del giorno della scomparsa
La Squadra Mobile di Trieste ha sequestrato la GoPro di Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich e unico indagato per la morte della donna, scomparsa il 14 dicembre 2021 e trovata senza vita il 5 gennaio 2022. L’ordine è stato disposto dal sostituto procuratore Ilaria Iozzi. Gli agenti si sono presentati a casa dell’uomo venerdì 3 ottobre. La videocamera era già stata oggetto di due accertamenti tecnici, prima da parte della Squadra Mobile e poi dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia postale. Al centro delle indagini c’è la scheda di memoria con i video girati proprio il giorno della scomparsa di Liliana, quando Visintin era in bicicletta sul Carso. 🔗 Leggi su Open.online
