Caso Resinovich sequestrata la GoPro di Visintin | Cancellati i video del giorno della scomparsa

Open.online | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Squadra Mobile di Trieste ha sequestrato la  GoPro di Sebastiano Visintin, marito di  Liliana Resinovich  e unico indagato per la morte della donna, scomparsa il 14 dicembre 2021 e trovata senza vita il 5 gennaio 2022. L’ordine è stato disposto dal sostituto procuratore  Ilaria Iozzi. Gli agenti si sono presentati a casa dell’uomo venerdì 3 ottobre. La videocamera era già stata oggetto di due accertamenti tecnici, prima da parte della Squadra Mobile e poi dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia postale. Al centro delle indagini c’è la  scheda di memoria  con i video girati proprio il giorno della scomparsa di Liliana, quando Visintin era in bicicletta sul Carso. 🔗 Leggi su Open.online

