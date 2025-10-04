Caso Resinovich il generale dei Ris Garofano rinuncia a consulenza di Visintin
L'ex comandante dei Ris di Parma, il generale Luciano Garofano, dopo l'incarico di consulente di Andrea Sempio, indagato nella nuova indagine per l'omicidio di Chiara Poggi, ha rinunciato anche all'incarico, assunto nel luglio del 2023, di consulente di Sebastiano Visintin, marito di Liliana. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
In questa notizia si parla di: caso - resinovich
“La polizia a casa di Sebastiano Visintin”. Liliana Resinovich, glli ultimi sviluppi sul caso
Caso Resinovich, nuova perquisizione a casa del marito Sebastiano Visintin
Caso Resinovich, la polizia in casa di Visintin: “Accertamenti sul macchinario per affilare coltelli”
Caso #Resinovich, scontro tra Sebastiano e Claudio: "Sebastiano continua a recitare un ruolo che non gli appartiene". #DentrolaNotizia - facebook.com Vai su Facebook
Caso Resinovich, il consulente conferma alibi di Visentin: "Assenza di traffico telefonico per possibile malfunzionamento" - X Vai su X
Liliana Resinovich, il generale Garofano lascia la consulenza di Sebastiano Visintin dopo quella di Sempio - Dopo la rinuncia alla consulenza di Andrea Sempio, il generale Garofano ha lasciato l'incarico assunto con Sebastiano Visintin sul caso Resinovich ... Si legge su virgilio.it
Liliana Resinovich, svolta improvvisa: dopo Sempio, il generale Garofano “abbandona” anche Visintin - Dopo Garlasco, il generale Garofano rinuncia anche alla consulenza per Sebastiano Visintin, unico indagato per la morte di Liliana Resinovich. newsmondo.it scrive