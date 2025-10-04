Caso Resinovich il generale dei Ris Garofano rinuncia a consulenza di Visintin

L'ex comandante dei Ris di Parma, il generale Luciano Garofano, dopo l'incarico di consulente di Andrea Sempio, indagato nella nuova indagine per l'omicidio di Chiara Poggi, ha rinunciato anche all'incarico, assunto nel luglio del 2023, di consulente di Sebastiano Visintin, marito di Liliana. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

