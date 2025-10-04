Casini | I disordini su Gaza favoriscono Meloni Schlein? Non è ancora l' alternativa Albanese? Parole orribili
Lo sciopero generale per Gaza? “Distinguiamo subito. Una cosa è la mobilitazione, un popolo, che è sempre da applaudire e rispettare, altra cosa è il disordine, il disagio, che rischia di sporcare. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: casini - disordini
Disordini al mattino con gli studenti, la sera collettivi, anarchici e maranza mettono a ferro e fuoco l’area. Petardi e lancio di oggetti contro le forze dell’ordine. Roghi in strada. Distrutti il cantiere del tram e un locale. . - facebook.com Vai su Facebook