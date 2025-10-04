Casertana all' esame Casarano l' allenatore suona la carica | Voglio coraggio e intensità

Atmosfera carica al “Pinto”, dove domani pomeriggio (calcio d’inizio alle ore 14:30) la Casertana ospiterà il Casarano in una sfida che promette spettacolo e intensità. Un solo punto separa le due squadre in classifica, con i falchetti determinati ad allungare la striscia positiva casalinga dopo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: casertana - esame

SPORT | Dopo due vittorie consecutive, i rossoblù affrontano la Casertana allo Scida. Longo predica calma e concentrazione: “Ogni gara è un esame, servono cuore e sacrificio”. - facebook.com Vai su Facebook

Casertana all'esame Casarano, l'allenatore suona la carica: "Voglio coraggio e intensità" - Domani al Pinto arriverà un Casarano che, nonostante lo status di neopromossa, ha già dimostrato di avere ambizioni e qualità. Lo riporta casertanews.it

Hamsik supera l’esame da allenatore, applausi dai prof della commissione - Anche se la commissione del Settore tecnico non ha ufficializzato i promossi, è come se Marek Hamisk avesse conseguito la laurea con tanto di lode. Riporta ilmattino.it