Casalnuovo di Napoli blitz antidroga | cinque arresti legati al clan Tammaro
Operazione dei Carabinieri su delega della DDA di Napoli: smantellata rete di spaccio attiva tra Casalnuovo e zone limitrofe. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e della Compagnia di Nola hanno eseguito, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di cinque persone. Gli indagati sono ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di detenzione a fini di spaccio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbe emersa l’operatività di un sodalizio criminale attivo nel controllo e nella gestione delle piazze di spaccio a Casalnuovo di Napoli e nei comuni limitrofi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
