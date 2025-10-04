Casa e ospedale di comunità a Maniago | consegna dei lavori entro la primavera 2026

Pordenonetoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si concluderanno in primavera i lavori della casa e dell'ospedale di comunità di Maniago. L'annuncio arriva dall'Asfo. In una nota, ha comunicato l'inizio delle prime operazioni di adeguamento strutturale degli spazi che ospiteranno il nuovo servizio nella città dei coltelli. Il cronoprogramma. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: casa - ospedale

L’ex star dell’Inghilterra Paul Gascoigne si è precipitato in ospedale dopo essere crollato a casa

Member di 90 day fiancé in ospedale dopo un furto a casa

Maddy, cuore nuovo dopo il trapianto. Prima volta a casa dopo 2 anni e mezzo d'ospedale: «Che emozione portarla al mare»

Asl Toscana Centro. Progetto “Ospedale senza muri”: in 9 mesi curati a casa 1.100 anziani e mortalità ridotta fino al 5% - Un risultato raggiunto grazie ai Gruppi di Intervento Rapido Ospedale Territorio, vere e proprie ‘squadre mobili di pronto intervento’. Lo riporta quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: Casa Ospedale Comunit224 Maniago