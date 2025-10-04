Casa della Comunità la visita di una delegazione brasiliana della città e dell’Università di San Paolo

Anche la Casa della Comunità, l’OsCo e il Cau di Santarcangelo tra le tappe della delegazione brasiliana che nei giorni scorsi ha fatto visita a diversi presidi socio-sanitari del riminese: ad accoglierli l’assessore alla Sanità e al Welfare di comunità di Santarcangelo, Filippo Borghesi.Durante. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: casa - comunit

https://www.cataniatoday.it/cronaca/comunita-alloggio-casa-mia-anziani-san-michele-ganzaria.html - facebook.com Vai su Facebook

Unione Pedemontana, nasce la community whatsapp “Casa del Caregiver” - X Vai su X

Delegazione di deputati del Pd in visita a Casa Cervi - Una delegazione di una quarantina di deputati del Partito Democratico ha visitato Casa Cervi, la casa- Si legge su ansa.it

Delegazione egiziana a due passi da casa Regeni. Bellavite: «Se mi fosse stato chiesto, avrei detto di no. È inopportuno» - Se lo è chiesto, fra i primi, il gruppo di minoranza Uniti per Aquileia, capitanato da Ornella Donat, dopo aver ... Lo riporta ilgazzettino.it