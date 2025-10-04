Cartabellotta Show alla Camera

Il presidente della Fondazione Gimbe mercoledì sarà a Montecitorio a presentare il nuovo rapporto dell’ente. Che in passato «premiava» le Regioni che lo finanziano. 🔗 Leggi su Laverita.info

