Cartabellotta Show alla Camera
Il presidente della Fondazione Gimbe mercoledì sarà a Montecitorio a presentare il nuovo rapporto dell’ente. Che in passato «premiava» le Regioni che lo finanziano. 🔗 Leggi su Laverita.info
