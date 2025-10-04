Carta docente 500 euro in arrivo novità Valditara | Pensiamo di implementare la misura risorse anche per fare qualcosa d’altro ma non posso anticipare nulla…

Orizzontescuola.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il confronto con Matteo Renzi alla Stazione Leopolda di Firenze, il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha confermato il mantenimento della carta docente da 500 euro per l'anno scolastico 202526 e anticipato possibili implementazioni delle misure di welfare destinate agli insegnanti. L'articolo Carta docente 500 euro, in arrivo novità. Valditara: “Pensiamo di implementare la misura, risorse anche per fare qualcosa d’altro, ma non posso anticipare nulla.” . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

