Carta docente 500 euro in arrivo novità Valditara | Pensiamo di implementare la misura risorse anche per fare qualcosa d’altro ma non posso anticipare nulla…

Durante il confronto con Matteo Renzi alla Stazione Leopolda di Firenze, il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha confermato il mantenimento della carta docente da 500 euro per l'anno scolastico 202526 e anticipato possibili implementazioni delle misure di welfare destinate agli insegnanti. L'articolo Carta docente 500 euro, in arrivo novità. Valditara: “Pensiamo di implementare la misura, risorse anche per fare qualcosa d’altro, ma non posso anticipare nulla.” . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

