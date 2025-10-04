Carovana della prevenzione | 337 prestazioni tra screening e visite
Grande partecipazione e risultati importanti per il ritorno del Truck della Prevenzione dell’Asò Caserta a Casal di Principe. In soli due giorni, sono state effettuate 337 prestazioni gratuite tra screening e visite di prevenzione, confermando l’attenzione crescente dei cittadini verso la tutela. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Carovana della Prevenzione Sabato 4 e Domenica 5 Ottobre #CavesePerilSociale Tutte le info https://bit.ly/476jHyO Komen Italia - Comitato Regionale Campania NOI DONNE Soprattutto
Messina, Caronte & Tourist porta il Villaggio della Salute della Carovana Komen per la prevenzione dai tumori al seno http://dlvr.it/TNQslc
Torna in Sicilia la “Carovana della Prevenzione” promossa da Komen Italia - Catania – Il tour della Carovana della Prevenzione si appresta a tornare in Sicilia con due nuove tappe, per assicurare alle donne l’accesso a opportunità efficaci ed eque di protezione della propria ... Si legge su superabile.it
Il Mater Olbia in piazza con la Carovana della Prevenzione delle patologie oncologiche di genere - Insieme per il Nord Sardegna, la Carovana della Prevenzione fa tappa a Olbia, il 6 aprile, in piazza Terranova Pausania, nel centro storico. Segnala unionesarda.it