Carovana della prevenzione | 337 prestazioni tra screening e visite

Grande partecipazione e risultati importanti per il ritorno del Truck della Prevenzione dell’Asò Caserta a Casal di Principe. In soli due giorni, sono state effettuate 337 prestazioni gratuite tra screening e visite di prevenzione, confermando l’attenzione crescente dei cittadini verso la tutela. 🔗 Leggi su Casertanews.it