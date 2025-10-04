Carovana della prevenzione | 337 prestazioni tra screening e visite

Casertanews.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande partecipazione e risultati importanti per il ritorno del Truck della Prevenzione dell’Asò Caserta a Casal di Principe. In soli due giorni, sono state effettuate 337 prestazioni gratuite tra screening e visite di prevenzione, confermando l’attenzione crescente dei cittadini verso la tutela. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: carovana - prevenzione

