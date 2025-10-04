Carmen Di Pietro da arresto Tony Maiello pazzesco | le pagelle di Tale e Quale Show

I giudizi alle esibizioni dei concorrenti della seconda puntata del talent show di Raiuno condotto da Carlo Conti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Carmen Di Pietro "da arresto", Tony Maiello pazzesco: le pagelle di Tale e Quale Show

In questa notizia si parla di: carmen - pietro

Tale e Quale Show 2025, Carlo Conti annuncia il cast: torna Carmen Di Pietro

Tale e Quale 2025, Fiordelisi e Carmen Di Pietro bis: cast tra sorprese, specialisti di talent e reality

Tale e Quale Show 2025, svelato il cast ufficiale: da Antonella Fiordelisi a Carmen di Pietro

Carmen Di Pietro canta “T’appartengo” di Ambra Angiolini. No, non è la Rai #TaleEQualeShow - X Vai su X

Il conduttore torna in Rai dopo lo strappo del 2023. Carmen Di Pietro ultima con una surreale interpretazione di Madonna - facebook.com Vai su Facebook

Carmen Di Pietro chiede scusa alla donna malata di endometriosi: «L'ho offesa, sono mortificata» - «Se col ciclo non vai al lavoro, non sei degna di essere una donna», l'attacco della showgirl. ilmattino.it scrive

Tale e Quale Show, Carmen Di Pietro: "Torno come ripetente. Quest’anno riuscirò a convincere Malgioglio" - Carmen Di Pietro è pronta a rimettersi in gioco a Tale e Quale Show: ecco cosa ha raccontato la nota e simpatica showgirl prima del suo ritorno nel talent show di Rai1 condotto da Carlo Conti. Da msn.com