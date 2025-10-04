Carlos è malato Nina Moric il drammatico annuncio sul figlio e la pesante accusa a Fabrizio Corona

È una storia che sembra non avere mai fine, quella tra Nina Moric e Fabrizio Corona. Una relazione nata all’insegna della passione, trasformata col tempo in una lunga scia di accuse, rancori e silenzi. Dopo anni di separazione, i due ex continuano a essere legati da un filo invisibile ma potentissimo: il loro unico figlio, Carlos, oggi ventitreenne. Solo qualche mese fa sembrava che qualcosa fosse cambiato. I social avevano mostrato un’immagine inedita: Moric e Corona insieme, stretti in un abbraccio che in molti avevano interpretato come un segnale di riconciliazione. Una tregua, seppur fragile, che dava l’illusione di un nuovo equilibrio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it