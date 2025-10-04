Carlos Augusto | L’Inter per me è tutto Chivu grande allenatore
L’orgoglio di vestire la maglia dell’Inter traspare in ogni parola di Carlos Augusto, protagonista dell’ultima intervista rilasciata al MatchDay Programme in vista della sfida contro la Cremonese. L’esterno brasiliano, sempre più integrato nel progetto tecnico di Cristian Chivu, ha raccontato il suo legame con il mondo nerazzurro, la crescita personale e il rispetto verso il nuovo allenatore. “ L’Inter oggi rappresenta tutto per me – ha dichiarato Carlos Augusto –. È una squadra che mi ha permesso di vivere grandi competizioni e di arrivare in Nazionale. Da bambino guardavo con ammirazione i brasiliani che hanno scritto la storia del Club, da Adriano a Maicon, passando per Julio Cesar. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
In questa notizia si parla di: carlos - augusto
DiMarco e Carlos Augusto allevia l’Inter
Calciomercato Inter LIVE: si apre il casting per il post-Sommer, il retroscena su Leao e su Carlos Augusto
Carlos Augusto Inter, sorpresa con Chivu: può essere titolare, superato Dimarco!
DAI CAMPI – Novità sui rientri di #Dybala e Scamacca! #Bonny, Bremer, Gimenez, K. Thuram, Carlos Augusto… - X Vai su X
Carlos Augusto convocato in nazionale Arriva la chiamata di Ancelotti per il difensore nerazzurro: la Seleção sarà impegnata contro Corea del Sud e Giappone il 10 e il 14 ottore #Inter #CarlosAugusto #SpazioInter - facebook.com Vai su Facebook
Carlos Augusto a Sky : "Tra Inzaghi e Chivu una cosa diversa su tutte. Con la Juve faremo una grande partita" - Dopo le parole in zona mista, Carlos Augusto si ferma anche in postazione Sky Sport a margine della cerimonia di premiazione del San Siro Gentleman Fair Play. Segnala fcinternews.it
Inter-Fluminense, Carlos Augusto si sfoga: messaggio a tifosi - Carlos Augusto non ci sta: il calciatore dell’Inter si sfoga dopo la sconfitta contro il Mondiale per Club. Riporta spaziointer.it