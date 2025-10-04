Carlos Augusto | L’Inter per me è tutto Chivu grande allenatore

L’orgoglio di vestire la maglia dell’Inter traspare in ogni parola di Carlos Augusto, protagonista dell’ultima intervista rilasciata al MatchDay Programme in vista della sfida contro la Cremonese. L’esterno brasiliano, sempre più integrato nel progetto tecnico di Cristian Chivu, ha raccontato il suo legame con il mondo nerazzurro, la crescita personale e il rispetto verso il nuovo allenatore. “ L’Inter oggi rappresenta tutto per me – ha dichiarato Carlos Augusto –. È una squadra che mi ha permesso di vivere grandi competizioni e di arrivare in Nazionale. Da bambino guardavo con ammirazione i brasiliani che hanno scritto la storia del Club, da Adriano a Maicon, passando per Julio Cesar. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it