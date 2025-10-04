Carlos Augusto | L’inter è tutto per me la sognavo da bambino Chivu ha fatto la storia ha questa capacità

Inter News 24 Le parole di Carlos Augusto, esterno brasiliano dell’Inter, sul suo rapporto con il club nerazzurro. Tutti i dettagli in merito. Carlos Augusto, esterno brasiliano dell’ Inter, ha parlato ai canali ufficiali del club per il MatchDay Programme della sfida di oggi contro la Cremonese. Di seguito le sue parole. COSA RAPPRESENTA L’INTER PER TE – Direi tutto, è una squadra che mi ha aperto le porte di grandi competizioni e della Nazionale. È un grande Club, da piccolo seguivo i brasiliani nerazzurri come Adriano, Maicon, Julio Cesar e oggi per me scendere in campo con questa maglia è un onore. 🔗 Leggi su Internews24.com

