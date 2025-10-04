Carlos Augusto | L’inter è tutto per me la sognavo da bambino Chivu ha fatto la storia ha questa capacità
Inter News 24 Le parole di Carlos Augusto, esterno brasiliano dell’Inter, sul suo rapporto con il club nerazzurro. Tutti i dettagli in merito. Carlos Augusto, esterno brasiliano dell’ Inter, ha parlato ai canali ufficiali del club per il MatchDay Programme della sfida di oggi contro la Cremonese. Di seguito le sue parole. COSA RAPPRESENTA L’INTER PER TE – Direi tutto, è una squadra che mi ha aperto le porte di grandi competizioni e della Nazionale. È un grande Club, da piccolo seguivo i brasiliani nerazzurri come Adriano, Maicon, Julio Cesar e oggi per me scendere in campo con questa maglia è un onore. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: carlos - augusto
DiMarco e Carlos Augusto allevia l’Inter
Calciomercato Inter LIVE: si apre il casting per il post-Sommer, il retroscena su Leao e su Carlos Augusto
Carlos Augusto Inter, sorpresa con Chivu: può essere titolare, superato Dimarco!
DAI CAMPI – Novità sui rientri di #Dybala e Scamacca! #Bonny, Bremer, Gimenez, K. Thuram, Carlos Augusto… - X Vai su X
Carlos Augusto convocato in nazionale Arriva la chiamata di Ancelotti per il difensore nerazzurro: la Seleção sarà impegnata contro Corea del Sud e Giappone il 10 e il 14 ottore #Inter #CarlosAugusto #SpazioInter - facebook.com Vai su Facebook
Carlos Augusto a Sky : "Tra Inzaghi e Chivu una cosa diversa su tutte. Con la Juve faremo una grande partita" - Dopo le parole in zona mista, Carlos Augusto si ferma anche in postazione Sky Sport a margine della cerimonia di premiazione del San Siro Gentleman Fair Play. Da fcinternews.it
Inter-Fluminense, Carlos Augusto si sfoga: messaggio a tifosi - Carlos Augusto non ci sta: il calciatore dell’Inter si sfoga dopo la sconfitta contro il Mondiale per Club. Secondo spaziointer.it