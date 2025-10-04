Carlos Augusto | L’inter è tutto per me la sognavo da bambino Chivu ha fatto la storia ha questa capacità

Internews24.com | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Le parole di Carlos Augusto, esterno brasiliano dell’Inter, sul suo rapporto con il club nerazzurro. Tutti i dettagli in merito. Carlos Augusto, esterno brasiliano dell’ Inter, ha parlato ai canali ufficiali del club per il MatchDay Programme della sfida di oggi contro la Cremonese. Di seguito le sue parole. COSA RAPPRESENTA L’INTER PER TE – Direi tutto, è una squadra che mi ha aperto le porte di grandi competizioni e della Nazionale. È un grande Club, da piccolo seguivo i brasiliani nerazzurri come Adriano, Maicon, Julio Cesar e oggi per me scendere in campo con questa maglia è un onore. 🔗 Leggi su Internews24.com

carlos augusto l8217inter 232 tutto per me la sognavo da bambino chivu ha fatto la storia ha questa capacit224

© Internews24.com - Carlos Augusto: «L’inter è tutto per me, la sognavo da bambino. Chivu ha fatto la storia, ha questa capacità»

In questa notizia si parla di: carlos - augusto

DiMarco e Carlos Augusto allevia l’Inter

Calciomercato Inter LIVE: si apre il casting per il post-Sommer, il retroscena su Leao e su Carlos Augusto

Carlos Augusto Inter, sorpresa con Chivu: può essere titolare, superato Dimarco!

Carlos Augusto a Sky : "Tra Inzaghi e Chivu una cosa diversa su tutte. Con la Juve faremo una grande partita" - Dopo le parole in zona mista, Carlos Augusto si ferma anche in postazione Sky Sport a margine della cerimonia di premiazione del San Siro Gentleman Fair Play. Da fcinternews.it

Inter-Fluminense, Carlos Augusto si sfoga: messaggio a tifosi - Carlos Augusto non ci sta: il calciatore dell’Inter si sfoga dopo la sconfitta contro il Mondiale per Club. Secondo spaziointer.it

Cerca Video su questo argomento: Carlos Augusto L8217inter 232