Carlo Conti | 40 anni in Rai e la sua corsa verso Sanremo 2026

carlo conti: un percorso di quaranta anni nella televisione pubblica. Con una carriera che si estende su oltre quattro decenni, carlo conti rappresenta uno dei volti più consolidati e fedeli della Rai. Entrato nel mondo dello spettacolo nel 1985, ha iniziato la sua attività professionale sulle reti locali prima di approdare alla tv nazionale, distinguendosi per uno stile di conduzione caratterizzato da diplomazia, rispetto e calma. La sua esperienza si è sviluppata in diversi programmi di successo, tra cui il celebre Tale e Quale Show, che continua a essere un punto fermo nelle sue stagioni televisive. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Carlo Conti: 40 anni in Rai e la sua corsa verso Sanremo 2026

Carlo Conti è tornato in onda con Tale e Quale Show, e celebra i quarant'anni in Rai. Si avvicina per lui anche il prossimo Festival di Sanremo: «Tutti i programmi mi hanno insegnato qualcosa, quelli sbagliati ancor più di quelli giusti»

