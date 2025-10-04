Cardiochirurgia pediatrica nel Piano sanitario regionale inviato al Ministero | Numeri gonfiati a favore di Palermo
"Cardiochirurgia pediatrica di Palermo: i dati inseriti nella delibera trasmessa a Roma non corrispondono alla realtà". La denuncia arriva dal capogruppo del M5S all'Ars Antonio De Luca. "Un errore imperdonabile o un tentativo di favorire la struttura del capoluogo? Fatto sta che i numeri. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: cardiochirurgia - pediatrica
Cardiochirurgia pediatrica, Confconsumatori al fianco dei piccoli e delle loro famiglie: "Servono risposte urgenti"
Cardiochirurgia pediatrica di Taormina, De Luca dei Cinquestelle: "Non è argomento di discussione"
Cardiochirurgia pediatrica di Taormina, De Luca dei Cinquestelle: "Non è argomento di discussione"
Cardiochirurgia pediatrica di Taormina, De Luca (M5s): “Decisione scandalosa del Governo Schifani. Il centro di eccellenza penalizzato per favorire quello di Palermo” http://dlvr.it/TNQt1x - X Vai su X
Cardiochirurgia pediatrica a Taormina, On. De Luca M5S: “Decisione scandalosa del Governo Schifani, centro di eccellenza penalizzato per favorire Palermo che ha numeri molto più bassi” - facebook.com Vai su Facebook
De Luca (M5s): “Errati i dati della cardiochirurgia pediatrica di Palermo” - Per De Luca “non si capisce, peraltro, la motivazione e l’esigenza di creare una connessione tra le due cardiochirurgie identificando un centro hub e un centro spoke. Segnala livesicilia.it
Cardiochirurgia pediatrica di Palermo, Antonio De Luca (M5S): “trasmessi a Roma dati gonfiati, errore o si voleva favorire la città? Ma i numeri veri dicono che l ... - “Cardiochirurgia pediatrica di Palermo: i dati inseriti nella delibera trasmessa a Roma non corrispondono alla realtà. Da strettoweb.com