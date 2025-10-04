Cardiochirurgia pediatrica De Luca attacca | Da Palermo trasmessi dati gonfiati l' eccellenza è Taormina
“Cardiochirurgia pediatrica di Palermo: i dati inseriti nella delibera trasmessa a Roma non corrispondono alla realtà. Un errore imperdonabile o un tentativo di favorire la struttura del capoluogo?. I dati veri però dicono che la vera eccellenza è a Taormina". La presa di posizione arriva da. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
