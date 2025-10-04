Un detenuto di appena 21 anni si è tolto la vita e altri, ancora più giovani, ammettono candidamente di non riuscire più a reggere la condizione che vivono dietro alle sbarre di Torre del Gallo. Lo hanno detto ieri a Valentina Barzotti e Lorenzo Goppa (nella foto), due esponenti del M5S, che hanno effettuato un sopralluogo nella casa circondariale. "Da anni denunciamo la situazione di questa struttura – ha detto la deputata che ha depositato un’interrogazione urgente ai ministri della giustizia e della salute per chiedere ancora una volta come i ministeri intendono gestire le enormi criticità della Casa circondariale –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Carcere allo stremo, servono interventi