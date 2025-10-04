Caravaggio rivive a Bagnoli | lo spettacolo
L’Assessorato al Turismo del Comune di Napoli, l’Associazione Il Grillo e l’Associazione Stampa Giornalisti Flegrei annunciano la messa in scena dello spettacolo teatrale “Cu’ Caravaggio”, scritto da Armando De Martino e diretto da Giulia Supino, in programma il 10 ottobre 2025 presso la Porta. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Al Pio Monte della Misericordia, Caravaggio rivive grazie all'Intelligenza Artificiale
Dal duello con Tomassoni alle visioni oniriche: il percorso ha fatto rivivere la Roma di Merisi tra via Garibaldi e piazza Duomo
