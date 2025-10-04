Carapia FdI | Soltanto spot elettorali

Non è piaciuta a Fratelli d’Italia la commissione consiliare, con successivo sopralluogo al cantiere della Rocca sforzesca, voluta ieri dalla Giunta per fare il punto sui lavori in città assieme ai rappresentanti delle forze politiche di maggioranza e opposizione. "Una modalità inusuale", storce il naso il meloniano Simone Carapia, secondo il quale la "gran parte" degli interventi in questione "sono ancora sulla carta" e "molti verranno terminati tra la fine del 2026 e il 2027". Dunque, siccome a maggio del prossimo anno ci sono le elezioni amministrative, la provocazione del consigliere comunale di opposizione è di inserire "direttamente nel programma elettorale" del centrosinistra l’elenco delle opere "portate avanti in molti casi grazie ai fondi del Pnrr ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

