Carabinieri in tour tra i quartieri per sventare le truffe agli anziani

La compagnia carabinieri di Cesena ha avviato una serie di incontri con i cittadini, in particolare gli anziani, sempre più fragili di fronte all’aumento dei truffatori. L’Arma, servendosi dei comandanti delle varie stazioni che conoscono le realtà locali e rappresentano un punto di riferimento per gli abitanti, organizza incontri per infondere un senso di rassicurazione sociale oltre a fornire pratici suggerimenti contro questi subdoli reati. Durante gli incontri vengono illustrate tutte le accortezze da seguire per evitare di subire truffe e furti: dal diffidare dei truffatori, che si presentato solitamente in modo gentile ed elegante, alla necessità, quando si è soli in casa, di non aprire alle persone sconosciute, malintenzionati e non permettere le richieste, fatte da estranei, di poter visionare soldi o preziosi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Carabinieri in tour tra i quartieri per sventare le truffe agli anziani

