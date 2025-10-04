Carabinieri in festa per il maresciallo centenario

Reggio Emilia, 4 ottobre 2025 - Festa grande per i cento anni di Angelo Di Stefano, maresciallo maggiore dei carabinieri, che la scorsa estate ha raggiunto l’ambito traguardo anagrafico. Ieri si è svolta una cerimonia al comando provinciale dell’Arma, a Reggio, con i familiari, i vertici dell’Arma guidati dal colonnello Orlando Hiromi Narducci, il quale ha consegnato al collega centenario il prestigioso Crest e una lettera di auguri, firmata dal comandante generale Salvatore Luongo, a testimonianza della sua straordinaria carriera e della vita esemplare da militare in congedo. Alla cerimonia erano presenti la moglie Pina, le figlie Vera e Silvana, il presidente del consiglio comunale Matteo Iori, il vice presidente dell’Ordine degli avvocati, Giovanni Tarquini, il maggiore Francesco Coratti e rappresentanti dell’Associazione nazionale carabinieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

