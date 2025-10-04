Caputo si dimette | Non ci sono più le condizioni per proseguire Grazie Campania

“Dopo diversi giorni di riflessione e, complice un fastidioso dolore al torace e una notte intera insonne nella quale ho ripercorso le esperienze degli ultimi anni e le contraddizioni di oggi, ho deciso di rassegnare le dimissioni da Assessore all’Agricoltura della Campania”, ha spiegato Nicola. 🔗 Leggi su Casertanews.it