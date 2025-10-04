Capuano, giornalista, ha commentato così la conferenza stampa di Igor Tudor alla vigilia di Juve Milan. Ecco il suo messaggio. Un’analisi dura, una critica che va dritta al cuore del problema. Il giornalista Giovanni Capuano ha commentato il momento della Juventus e le recenti dichiarazioni di Igor Tudor, lanciando un pesante j’accuse: il vero problema dei bianconeri, al momento, è pensare che «vada bene così». LA CONFERENZA STAMPA DI TUDOR ALLA VIGILIA DI JUVE MILAN #Tudor sostiene che la #Juventus ha fatto due grandi partite contro #Atalanta e #Villarreal e che meritava di vincere. Magari poteva vincere, non c'è dubbio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Capuano non è d'accordo con Tudor: «Pensare che vada bene così è un pezzo del problema della Juve di questo inizio di stagione». A cosa ha fatto riferimento il giornalista!