Capuano non è d’accordo con Tudor | Pensare che vada bene così è un pezzo del problema della Juve di questo inizio di stagione A cosa ha fatto riferimento il giornalista!
Capuano, giornalista, ha commentato così la conferenza stampa di Igor Tudor alla vigilia di Juve Milan. Ecco il suo messaggio. Un’analisi dura, una critica che va dritta al cuore del problema. Il giornalista Giovanni Capuano ha commentato il momento della Juventus e le recenti dichiarazioni di Igor Tudor, lanciando un pesante j’accuse: il vero problema dei bianconeri, al momento, è pensare che «vada bene così». LA CONFERENZA STAMPA DI TUDOR ALLA VIGILIA DI JUVE MILAN #Tudor sostiene che la #Juventus ha fatto due grandi partite contro #Atalanta e #Villarreal e che meritava di vincere. Magari poteva vincere, non c'è dubbio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: capuano - accordo
Calcio in Pillole. . "Il calcio è una vocazione" Eziolino Capuano dice la sua su cosa significhi vivere un campo di calcio per davvero Siete d'accordo con le sue parole? Intervento registrato in occasione della data di Arezzo del @festivaldelcalcioitaliano d - facebook.com Vai su Facebook
Il pasticcio del rigore non dato al #Pisa chiude per questa stagione la questione dei retro pensieri di #Conte. Siamo d’accordo? - X Vai su X
Capuano: "Juventus non all'altezza della Champions, scelte discutibili di Tudor. Carattere enorme e Yildiz... - 4 della Juventus in Champions League: "Il risultato è folle (4- Come scrive tuttojuve.com
Capuano su Conte e la rosa da completare: "E allora Tudor, Chivu e Allegri..." - Attraverso il proprio profilo X, il giornalista di Radio 24 Giovanni Capuano ha ripreso uno virgolettato della conferenza stampa di Antonio Conte a Castel di Sangro, con l'allenatore che parla di una ... Da tuttojuve.com