Nella Sala del Consiglio Comunale di Capri si è tracciato un bilancio della stagione 2025 che sta per chiudere, affrontando i problemi strategici e operativi per trovare soluzioni di buon senso. Metti una bella Sala istituzionale su una delle Piazzette più famose al mondo; ragiona di turismo in una logica euromediterranea nel Paese che ospita, . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Capri, possibile superare l’overtourism e mantenere il mito