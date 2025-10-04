Capri possibile superare l’overtourism e mantenere il mito

2anews.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella Sala del Consiglio Comunale di Capri si è tracciato un bilancio della stagione 2025 che sta per chiudere, affrontando i problemi strategici e operativi per trovare soluzioni di buon senso. Metti una bella Sala istituzionale su una delle Piazzette più famose al mondo; ragiona di turismo in una logica euromediterranea nel Paese che ospita, . 🔗 Leggi su 2anews.it

capri possibile superare l8217overtourism e mantenere il mito

© 2anews.it - Capri, possibile superare l’overtourism e mantenere il mito

In questa notizia si parla di: capri - possibile

capri possibile superare l8217overtourismCapri, possibile superare l’overtourism e mantenere il ritmo - Metti una bella Sala istituzionale su una delle Piazzette più famose al mondo; ragiona di turismo in una logica euromediterranea nel Paese che ospita, nella ... Lo riporta napolivillage.com

Cerca Video su questo argomento: Capri Possibile Superare L8217overtourism