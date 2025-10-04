Roma, 4 ott. (Adnkronos) - “Ricevere il Premio Malaparte è un grande onore, soprattutto in un luogo così straordinario come Capri. Non è solo un riconoscimento personale, ma un segno del valore della letteratura come strumento per unire le persone”. Lo ha detto lo scrittore spagnolo Fernando Aramburu durante la conferenza stampa del prestigioso premio letterario, nato nel 1983 da un'idea di Alberto Moravia e Graziella Lonardi Buontempo, che ogni anno celebra la cultura nell'isola azzurra grazie al sostegno di Ferrarelle Società Benefit. Un'occasione per Aramburu per raccontare anche un episodio personale, simbolo del legame con il pubblico italiano: “Ero a Pordenone durante un firma copie quando una signora mi disse: ‘L'Italia ti ama'. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Capri celebra Aramburu con il Premio Malaparte, lo scrittore: "Letteratura antidoto alla brutalità"