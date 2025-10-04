Arezzo, 4 ottobre 2025 – Arrivano Caprese Michelangelo, Wine international e pasticcere per un giorno. I due eventi collaterali alla Festa della Castagna e del Marrone Dop Cresce l'attesa a Caprese Michelangelo per l'edizione 2025 della Festa della Castagna e del Marrone Dop. Il neonato comitato “Caprese Eventi C. E20”, insieme agli altri enti impegnati nell'organizzazione della tradizionale kermesse autunnale, hanno delineato anche quello che è il programma dei due weekend (terzo e quarto) del mese di ottobre:??ricordiamo essere il 18-19 e 25-26. La grande novità di quest'anno, infatti, sono i due eventi collaterali che però si inseriscono in un programma piuttosto ampio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

