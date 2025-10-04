Capodichino | si presenta presso un hotel con un documento da ricercare Fermato dalla Polizia di Stato

Capodichino, tenta di alloggiare con passaporto rubato: 25enne siriano arrestato per ricettazione e falso. Nella serata di domenica, la Polizia di Stato ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 25enne di origini siriane poiché gravemente indiziato di ricettazione, utilizzo di documento valido per l’espatrio provento di furto, sostituzione di persona e possesso di documenti falsi nell’uso e false attestazioni a Pubblico Ufficiale sull’identità personale. In particolare, gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in una struttura ricettiva in zona Capodichino a seguito di una segnalazione per alert alloggiati. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it