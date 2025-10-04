Capodichino | si presenta presso un hotel con un documento da ricercare Fermato dalla Polizia di Stato

Puntomagazine.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Capodichino, tenta di alloggiare con passaporto rubato: 25enne siriano arrestato per ricettazione e falso. Nella serata di domenica, la Polizia di Stato ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 25enne di origini siriane poiché gravemente indiziato di ricettazione, utilizzo di documento valido per l’espatrio provento di furto, sostituzione di persona e possesso di documenti falsi nell’uso e false attestazioni a Pubblico Ufficiale sull’identità personale. In particolare, gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in una struttura ricettiva in zona Capodichino a seguito di una segnalazione per  alert  alloggiati. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: capodichino - presenta

capodichino presenta presso hotelSi presenta in un hotel con un documento da ricercare: fermato dalla polizia - La polizia ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 25enne di origini siriane poiché gravemente indiziato di ricettazione, utilizzo di documento valido per l’espatrio provento di furto, ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Capodichino Presenta Presso Hotel