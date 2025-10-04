Capannone agricolo in fiamme | vigili del fuoco al lavoro
Tempo di lettura: < 1 minuto Incendio questa notte in un capannone agricolo a Cerreto Sannita. A fuoco, per cause ancora in corso di accertamento, delle balle di fieno accatastate all’interno. Le fiamme si sono poi rapidamente propagate coinvolgendo anche la struttura. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Telese Terme che hanno provveduto a mettere in sicurezza lo stabile. L’incendio era molto esteso e i caschi rossi sono tutt’ora al lavoro per spegnere il rogo. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
capannone - agricolo
