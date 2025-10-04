Cap acquisisce Aemme Linea Ambiente sinergie rifiuti-acqua per Milano
La decisione dei soci di Gruppo Cap di entrare nel capitale di Aemme Linea Ambiente segna un passo cruciale verso un servizio rifiuti più efficiente e integrato nell’area milanese, offrendo nuove prospettive di economia circolare a oltre mezzo milione di cittadini. Una scelta d’integrazione territoriale Il via libera dell’assemblea di Gruppo Cap, green utility interamente . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
