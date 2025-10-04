Caos su Eros Ramazzotti gravi accuse dopo quelle immagini rese pubbliche

Caos su Eros Ramazzotti. Il famoso e amato cantante italiano è finito al centro di un caso mediatico. Alla fine, lui stesso è stato costretto a intervenire in prima persona per fare chiarezza e cercare di smorzare le voci che girano. A tre anni dal suo ultimo singolo ‘Sono’, Ramazzotti è tornato con ‘Il Mio Giorno Preferito (Mi Día Preferido)’, ma non ha fatto in tempo a godersi il successo che una polemica scoppiata all’estero lo ha travolto. Tutto è iniziato durante la settimana della moda di Milano, quando l’influencer e amica di Belen Rodriguez, Milca Gili, ha organizzato un pranzo a casa di Eros Ramazzotti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it