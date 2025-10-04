Caos alla stazione Binari occupati treni fermi Per oltre un’ora circolazione bloccata

Dalle 10.30 alle 11.40 la stazione ferroviaria di Saronno centro si è fermata. Per oltre un’ora i binari sono stati occupati da centinaia di manifestanti che hanno bloccato la circolazione ferroviaria, già rallentata dallo sciopero nazionale. È stato il momento più intenso della giornata di mobilitazione a sostegno della popolazione palestinese, che ha portato in città oltre 500 persone tra studenti delle scuole superiori e universitari, associazioni e famiglie. Nutrita anche la presenta di politici e consiglieri comunali del Saronnese. Bandiere, striscioni e cori hanno accompagnato l’azione, con interventi al megafono che si sono alternati agli slogan scanditi lungo i binari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

