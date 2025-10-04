Caos alla stazione Binari occupati treni fermi Per oltre un’ora circolazione bloccata
Dalle 10.30 alle 11.40 la stazione ferroviaria di Saronno centro si è fermata. Per oltre un’ora i binari sono stati occupati da centinaia di manifestanti che hanno bloccato la circolazione ferroviaria, già rallentata dallo sciopero nazionale. È stato il momento più intenso della giornata di mobilitazione a sostegno della popolazione palestinese, che ha portato in città oltre 500 persone tra studenti delle scuole superiori e universitari, associazioni e famiglie. Nutrita anche la presenta di politici e consiglieri comunali del Saronnese. Bandiere, striscioni e cori hanno accompagnato l’azione, con interventi al megafono che si sono alternati agli slogan scanditi lungo i binari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: caos - stazione
Caos alla stazione, sputa contro i pendolari e aggredisce i soccorritori. Fermato dalla polizia
Rapinata in stazione, tre ore dopo incontra gli aggressori in piazza Garibaldi e scoppia di nuovo il caos
Ancora caos in zona stazione, lite tra ubriachi finisce a bottigliate e danni ad un bar
"Caos alla Stazione di Santa Maria Novella: Manifestanti Pro-Palestina Tentano di Forzare il Blocco della Polizia, Treni e Tram Fermi" http://dlvr.it/TNRthQ ? #Palestina - X Vai su X
L'aggressione è avvenuta alla stazione di servizio Viverone Sud, lungo la bretella autostradale Ivrea-Santhià. Il caos scatenato da un 26enne francese, che nascondeva un martello sotto i vestiti - facebook.com Vai su Facebook
Caos alla stazione. Binari occupati, treni fermi. Per oltre un’ora circolazione bloccata - Per oltre un’ora i binari sono stati occupati da centinaia di manifestanti che hanno bloccato la circolazione ferroviaria ... Si legge su msn.com
"Caos alla Stazione di Santa Maria Novella: Manifestanti Pro-Palestina Tentano di Forzare il Blocco della Polizia, Treni e Tram Fermi" - Momenti di confusione all'esterno della stazione di Santa Maria Novella quando alcuni partecipanti a una manifestazione in favore del popolo palestinese, e di solidarietà all'equipaggio della Global F ... Riporta lanazione.it