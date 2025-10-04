Canzi dopo Sassuolo Juventus Women | Noi giochiamo sempre per vincere quindi sono due punti persi Ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti

Canzi, allenatore della Juventus Women, ha parlato così dopo il pareggio contro il Sassuolo per 0-0 all’esordio in Serie A femminile. Massimiliano Canzi ha parlato così dopo Sassuolo Juventus Women, esordio in Serie A Women terminato 0-0. PAROLE – « Complimenti al Sassuolo: ha fatto una buona gara, sono state brave, noi potevamo fare meglio, ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti. Sarà un campionato lungo e complicato. Mancano 21 partite, una quantità esagerata di punti: si va avanti, sapevamo che sarebbe stato non semplice. Noi giochiamo sempre per vincere, quindi sono sicuramente due punti persi: noi ci proviamo, poi bisogna vedersela con la squadra che c’è dall’altra parte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

