canoa slalom giovanni de gennaro si ferma ai quarti di finale nel kayak cross ai mondiali

Si chiudono senza medaglie per gli azzurri i Mondiali senior 2025 di canoa slalom, andati in scena a Sydney, in Australia: nella specialità olimpica del kayak cross arrivano i successi della transalpina Angele Hug e del britannico Joseph Clarke, mentre in casa Italia si registrano il 18° posto di Chiara Sabattini ed il 15° di Giovanni De Gennaro, con Xabier Ferrazzi 39°. Nel kayak cross femminile arriva la doppietta della Francia, con il titolo che va ad Angele Hug davanti alla connazionale Camille Prigent, mentre la medaglia di bronzo viene conquistata dalla polacca Klaudia Zwolinska, già d’oro sia nel C1 che nel K1, invece resta ai piedi del podio la spagnola Maialen Chourraut, quarta in finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

