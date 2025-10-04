Canoa slalom Giovanni De Gennaro si ferma ai quarti di finale nel kayak cross ai Mondiali
Si chiudono senza medaglie per gli azzurri i Mondiali senior 2025 di canoa slalom, andati in scena a Sydney, in Australia: nella specialità olimpica del kayak cross arrivano i successi della transalpina Angele Hug e del britannico Joseph Clarke, mentre in casa Italia si registrano il 18° posto di Chiara Sabattini ed il 15° di Giovanni De Gennaro, con Xabier Ferrazzi 39°. Nel kayak cross femminile arriva la doppietta della Francia, con il titolo che va ad Angele Hug davanti alla connazionale Camille Prigent, mentre la medaglia di bronzo viene conquistata dalla polacca Klaudia Zwolinska, già d’oro sia nel C1 che nel K1, invece resta ai piedi del podio la spagnola Maialen Chourraut, quarta in finale. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: canoa - slalom
Canoa slalom, Xabier Ferrazzi sesto nel kayak cross individuale U23 ai Mondiali di Foix
Canoa slalom, ai Mondiali U23 nel kayak cross Xabier Ferrazzi centra la medaglia di bronzo
Canoa slalom, Xabier Ferrazzi centra la medaglia di bronzo ai Mondiali U23 nel kayak cross
? Tra i tanti articoli presenti in questo nuovo numero (Ottobre-Dicembre) troverete: ?’ a Daniele Molmenti, il DT della Federazione Italiana Canoa e Kayak. : il modello prestativo della canoa slalom (Molmenti et al.). ? - facebook.com Vai su Facebook
FORZA AZZURRI Entrano nel vivo i Mondiali di canoa slalom a Sydney, Australia! Questa notte Marta Bertoncelli e altri tre italiani si giocano un posto nelle finali di C1! Obiettivo: andare a medaglia! Dai dai daiiiiiii #ItaliaTeam @federcanoa - X Vai su X
Canoa slalom, Giovanni De Gennaro si ferma ai quarti di finale nel kayak cross ai Mondiali - Si chiudono senza medaglie per gli azzurri i Mondiali senior 2025 di canoa slalom, andati in scena a Sydney, in Australia: nella specialità olimpica del ... Lo riporta oasport.it
Canoa slalom, Giovanni De Gennaro 12° nel K1 ai Mondiali. Oro al transalpino Titouan Castryck - Si chiude senza medaglie per l'Italia anche la penultima giornata di gare dei Mondiali senior 2025 di canoa slalom, in corso a Sydney, in Australia: nel ... Segnala oasport.it