Cani vietati in chiesa protesta degli animalisti | Gesù amava gli animali

Nuova protesta degli attivisti di 100% Animalisti contro il parroco di San Nicolò all'Arena, che vieta ai cani l'ingresso in chiesa. Un’azione plateale che ha richiesto l’intervento delle forze dell'ordine.Gli animalisti con il cartello davanti alla chiesaNei giorni scorsi, gli animalisti avevano. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Parroco vieta l'ingresso in chiesa ai cani, gli attivisti protestano travestiti da frati: «Jesus loved Animals». Tensioni nella cappella, interviene la polizia VIDEO - Travestiti da frati, entrano in chiesta mostrando il cartello con la scritta: «Jesus loved Animals».

