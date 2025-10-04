Cane intrappolato in una tubazione | ore di angoscia per il proprietario

Scandicci (Firenze), 4 ottobre 2025 – Apprensione nel pomeriggio di ieri per un cane da caccia rimasto intrappolato all’interno di una tubazione sotterranea in un vigneto di San Michele a Torri, nel comune di Scandicci. L’allarme è scattato intorno alle 17.20, quando i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di San Casciano in Val di Pesa, sono intervenuti in via delle Croci. L’animale, durante una battuta, si era accidentalmente infilato in un tubo liscio di circa 45-50 centimetri di diametro, posto a una profondità di un metro e mezzo, rimanendo bloccato. Sul posto è arrivata una squadra dei pompieri che, con l’ausilio di un escavatore privato, ha iniziato a scavare una prima apertura sul terreno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cane intrappolato in una tubazione: ore di angoscia per il proprietario

