Cane finisce in una tubatura e non riesce ad uscire salvato dai vigili del fuoco

Perugiatoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I vigili del fuoco del Distaccamento di Castiglione del Lago sono intervenuti a Sant’Arcangelo di Magione per soccorrere un cane rimasto incastrato all’interno di una tubazione interrata.La squadra ha localizzato l’animale e, dopo aver individuato il punto di blocco, ha praticato un foro nella. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

cane finisce tubatura riesceCane intrappolato in una tubazione: ore di angoscia per il proprietario - Scandicci (Firenze), 4 ottobre 2025 – Apprensione nel pomeriggio di ieri per un cane da caccia rimasto intrappolato all’interno di una tubazione sotterranea in un vigneto di San Michele a Torri, nel ... Scrive msn.com

