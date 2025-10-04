Cane cade in un pozzo nelle campagne di Casaletto Lodigiano salvato dai vigili del fuoco
Lodi, 4 ottobre 2025 – Un cane da caccia cade in un pozzo, ma viene salvato dai vigili del fuoco e riconsegnato al proprietario. Nella mattinata odierna, i Vigili del Fuoco di Lodi, con il supporto del distaccamento volontario di Sant’Angelo Lodigiano, sono intervenuti nelle campagne del Comune di Casaletto Lodigiano (LO) per il recupero di un cane da caccia caduto in un pozzo. Il pozzo, profondo circa 7-8 metri e con un diametro di 60-70 cm, ha richiesto l’utilizzo di tecniche SAF per consentire ai soccorritori di calarsi al suo interno in sicurezza, utilizzando una scala a ganci. L’animale, visibilmente spaventato ma in buone condizioni, è stato raggiunto, recuperato e successivamente riconsegnato al proprietari o dopo i controlli di rito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: cane - cade
Cane cade all'interno di un pozzo profondo sette metri: salvato dai vigili del fuoco
Cade da uno scooter investendo un cane, un 57enne morto nel Siracusano
Cane cade in un tombino all'interno di un cantiere: salvato dalle guardie zoofile
TRIORA: CANE CADE IN UN POZZO, SALVATO DAI VIGILI DEL FUOCO / LE IMMAGINI - facebook.com Vai su Facebook
Anziano cacciatore cade nell'Arno: salvato grazie all'abbaiare del suo cane - X Vai su X
Cane cade in un pozzo nelle campagne di Casaletto Lodigiano, salvato dai vigili del fuoco - L’animale, visibilmente spaventato ma in buone condizioni, è stato raggiunto, recuperato e successivamente riconsegnato al proprietario ... Come scrive ilgiorno.it
Triora: cane cade in un pozzo, salvato dai Vigili del fuoco / Le immagini - Una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei Vigili del fuoco del Comando di Imperia è intervenuta verso le 18 a Drego località del comune di Molini di Triora per recuperare un cane da caccia razza Se ... Segnala imperiapost.it