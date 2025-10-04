Cane cade in un pozzo nelle campagne di Casaletto Lodigiano salvato dai vigili del fuoco

Lodi, 4 ottobre 2025 – Un cane da caccia cade in un pozzo, ma viene salvato dai vigili del fuoco e riconsegnato al proprietario. Nella mattinata odierna, i Vigili del Fuoco di Lodi, con il supporto del distaccamento volontario di Sant’Angelo Lodigiano, sono intervenuti nelle campagne del Comune di Casaletto Lodigiano (LO) per il recupero di un cane da caccia caduto in un pozzo.  Il pozzo, profondo circa 7-8 metri e con un diametro di 60-70 cm, ha richiesto l’utilizzo di tecniche SAF per consentire ai soccorritori di calarsi al suo interno in sicurezza, utilizzando una scala a ganci. L’animale, visibilmente spaventato ma in buone condizioni, è stato raggiunto, recuperato e successivamente riconsegnato al proprietari o dopo i controlli di rito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

