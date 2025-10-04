Cancellotti | Bravi a sviluppare il match dopo un inizio complicato
Al termine dello 0-0 tra Avellino e Mantova, Tommaso Cancellotti ha analizzato la prestazione dei biancoverdi, sottolineando le difficoltà iniziali e la capacità della squadra di reagire nel corso della gara. "Il Mantova ci ha messo in difficoltà nella prima parte di gara, ma siamo stati bravi a sviluppare il match", ha dichiarato il difensore irpino. Schierato nel ruolo di braccetto destro, Cancellotti si è detto soddisfatto della sua posizione in campo e del lavoro svolto insieme ai compagni: "Sono felice di occupare questo ruolo e ringrazio i compagni perché mi aiutano nel lavoro quotidiano.
