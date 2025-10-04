CampusLab Abruzzo ottiene il via libera regionale | nasce un polo formativo post-diploma unico nel

L'Aquila - La Giunta regionale, su impulso dell’assessore Roberto Santangelo, ha dato il via libera alla candidatura del progetto CampusLab Abruzzo, promosso dall’IIS Ettore Majorana di Avezzano, in risposta all’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione n. 1282 del 3 giugno 2025, dedicato alla realizzazione di campus scolastici per la formazione post-diploma (qualifica EQF5). Al momento, l’iter approvativo è stato adottato con delibera regionale che prevede la definizione della fattibilità e il finanziamento delle spese tecniche; un atto successivo dovrà essere approvato per dare avvio alla costruzione vera e propria. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

