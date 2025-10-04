Campania Piero De Luca proclamato nuovo segretario PD Teresa Armato è presidente

L’assemblea regionale del Partito Democratico ha proclamato Piero De Luca nuovo segretario, mentre Teresa Armato è stata eletta presidente per acclamazione. Nel suo primo intervento, De Luca ha ringraziato pubblicamente il padre Vincenzo, prossimo alla conclusione del suo mandato da presidente della Regione Campania, affermando che “in questi anni ha dato il sangue, l’anima e . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Campania, Piero De Luca proclamato nuovo segretario PD. Teresa Armato è presidente

In questa notizia si parla di: campania - piero

Regionali 2025, Piero De Luca (Pd): "Guai a bruciare il patrimonio di risultati ottenuti in Campania"

Piero De Luca sarà segretario Pd Campania. E Roberto Fico candidato alle Regionali con la benedizione dello “sceriffo”

Congresso Pd Campania, regge l’accordo Schlein-De Luca: Piero segretario, Fico candidato presidente

Regionali Campania, Piero De Luca parla prima dell'assemblea regionale del Pd - facebook.com Vai su Facebook

Piero #DeLuca, figlio del presidente della #Campania Vincenzo De Luca, è il nuovo segretario del #PD in Campania. La nomina era parte di un accordo politico tra il PD, il #M5S e Vincenzo De Luca in vista delle elezioni regionali in Campania in programma i - X Vai su X

Pd Campania, Teresa Armato eletta presidente e Piero De Luca segretario. Manfredi: “Comincia il rinnovamento” - L’assemblea regionale del Pd ha eletto presidente Teresa Armato e proclamato segretario Piero De Luca. Lo riporta fanpage.it

Regionali Campania, Piero De Luca all'Assemblea del Pd: «Il partito è vivo, siamo alternativa al Governo nazionale alla destra» - «Il Pd in Campania è vivo e darà un contributo decisivo alla coalizione per un'alternativa di Governo nazionale alla destra». Si legge su ilmattino.it