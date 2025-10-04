Le elezioni Regionali in Campania sono sempre più vicine. I cittadini saranno chiamati alle urne il 23 e il 24 novembre per scegliere il successo di Vincenzo De Luca. Il centrodestra sta ragionando con la massima attenzione al candidato da contrapporre al pentastellato Roberto Fico che si presenta per la coalizione progressista. I nomi sul tavolo sono diversi. Tutti validi. Si va da figure politiche a noti personaggi della società civile. L'obiettivo del centrodestra è chiaro: riuscire a conquistare una Regione da anni amministrata dal fronte progressista. La battaglia, però, non sarà facile. Fico, infatti, è dato favorito. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Campania, Cirielli in pole sui civici. Fratelli d'Italia insiste sul viceministro