Campania Cirielli in pole sui civici Fratelli d' Italia insiste sul viceministro
Le elezioni Regionali in Campania sono sempre più vicine. I cittadini saranno chiamati alle urne il 23 e il 24 novembre per scegliere il successo di Vincenzo De Luca. Il centrodestra sta ragionando con la massima attenzione al candidato da contrapporre al pentastellato Roberto Fico che si presenta per la coalizione progressista. I nomi sul tavolo sono diversi. Tutti validi. Si va da figure politiche a noti personaggi della società civile. L'obiettivo del centrodestra è chiaro: riuscire a conquistare una Regione da anni amministrata dal fronte progressista. La battaglia, però, non sarà facile. Fico, infatti, è dato favorito. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Elezioni Regionali, sfida Occhiuto-Tridico in Calabria. Il centrodestra pensa a Cirielli in Campania, Stefani in Veneto e Lobuono in Puglia
Cirielli (Fdi),non sgomito ma sono pronto alla corsa in Campania
Regionali in Campania, Cirielli (Fdi): «Non sgomito, ma pronto alla corsa. Sangiuliano? Una risorsa»
Era stato tra i primi a dare la sua disponibilità. E alla fine, a meno di sorprese che a questo punto avrebbero del clamoroso, dovrebbe essere Edmondo Cirielli il candidato del centrodestra per le Regionali in Campania
