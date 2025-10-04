Campagna olivicola al via l' allarme dei produttori | Rischio frodi e speculazioni più controlli per tutelare il settore
Una lettera-appello al ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, per richiamare l'attenzione sul settore della produzione olivicola, alla vigilia dell'avvio della campagna di raccolta. A sottoscriverla, 30 organizzazioni di produttori, cooperative, realtà associative di tutto il settore. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: campagna - olivicola
Crisi idrica nel Barese, l'allarme degli agricoltori: "Con lo stop irriguo a rischio campagna olivicola"
Il frantoio arriva in città! Il Mercato Coperto di Campagna Amica di Porta San Frediano a Firenze si è trasformato in un grande frantoio didattico per la prima frangitura della campagna olivicola 2025/2026. Mentre la raccolta delle olive in Toscana si avvicin - facebook.com Vai su Facebook
Le previsioni per la campagna olearia 25-26. Dal Messaggero - X Vai su X
Allarme Campagna Phishing su false convocazioni dei Carabinieri - Una nuova Campagna Phishing, basata su false convocazioni dei Carabinieri, sta mettendo in pericolo dati e risparmi di tantissimi utenti. Scrive punto-informatico.it