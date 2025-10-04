Camminata per la Pace Insieme ai Francescani

Anche Pescia si è mobilitata, per offrire supporto alla Global Sumud Flottilla e per cercare di compiere un gesto concreto per la pace e il popolo gazawi. Primo a mobilitarsi, il Terz’Ordine Francescano Secolare della Chiesa di San Francesco, assieme ai Frati Minori Conventuali, che ha organizzato "In cammino per la pace. da San Francesco a San Lorenzo sui passi di Francesco e Gandhi", in collaborazione con le tre parrocchie dell’Unità Pastorale del Centro Città. Alle 16, dalla Chiesa Monumentale di San Francesco, è partita la camminata, un centinaio di partecipanti, che dopo un’ora ha raggiunto la chiesa di San Lorenzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

