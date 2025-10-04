Camion in fiamme in galleria | chiuso un tratto della A1 Direttissima nella notte

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incendio e la chiusura temporanea. Nella notte si è verificato un grave incidente lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli Direttissima, dove un camion ha preso fuoco all’interno della galleria Largnano, al km 31+600. Per consentire lo spegnimento delle fiamme e il ripristino della sicurezza, dalle 2 è stato chiuso al traffico il tratto compreso tra Aglio e Firenzuola, in direzione Bologna. I soccorsi sul posto. L’incendio è stato domato grazie all’intervento immediato dei Vigili del Fuoco, supportati dalla Polizia Stradale e dal personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

