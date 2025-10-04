Camion in fiamme in galleria | chiuso tratto dell' A1

Dalle 6:33 del 4 ottobre 2025, è stata disposta la chiusura del tratto autostradale A1 Direttissima tra le località di Aglio (km 255) e Firenzuola, in direzione Bologna. La chiusura è stata resa necessaria per i lavori di ripristino a seguito di un incidente. Lo rende noto Autostrade.Registrati. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

