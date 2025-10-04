Camera di Commercio quote d' iscrizione alle stelle | le associazioni scrivono al commissario Belcuore
Alcune delle associazioni di categoria iscritte alla Camera di Commercio del Sud Est hanno inviato una lettera al commissario straordinario dell'ente camerale, Antonino Belcuore, per chiedere chiarimenti in merito alla modifica delle quote minime di adesione che le aziende iscritte devono versare. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
