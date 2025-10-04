cambio si arricchisce il centro culturale celebra la fine dei lavori con tre splendide mostre

“Il mondo che ho cercato di mostrare era un mondo in cui mi sarei sentito bene, dove le persone sarebbero state gentili, dove avrei trovato la tenerezza che desidero ricevere. Le mie foto erano come una prova che questo mondo può esistere“. Un mondo che oggi è possibile vedere a “Cambio“. Il Centro culturale nato sulle ceneri del cinema Puccini a Castelfiorentino è un esempio di rigenerazione urbana, certo, ma è soprattutto un progetto che si esprime declinando in tanti modi diversi la sua proposta culturale di inclusione sociale. Iniziato circa quattro anni fa, il processo di recupero dell’immobile principale, e di altri che erano annessi, si è finalmente concluso e, per l’occasione, è stata organizzata la mostra dedicata dei fotografi più rappresentativi e amati del Novecento, Robert Doisneau. 🔗 Leggi su Lanazione.it

