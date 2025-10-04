Cambio si arricchisce Il Centro culturale celebra la fine dei lavori con tre splendide mostre
“Il mondo che ho cercato di mostrare era un mondo in cui mi sarei sentito bene, dove le persone sarebbero state gentili, dove avrei trovato la tenerezza che desidero ricevere. Le mie foto erano come una prova che questo mondo può esistere“. Un mondo che oggi è possibile vedere a “Cambio“. Il Centro culturale nato sulle ceneri del cinema Puccini a Castelfiorentino è un esempio di rigenerazione urbana, certo, ma è soprattutto un progetto che si esprime declinando in tanti modi diversi la sua proposta culturale di inclusione sociale. Iniziato circa quattro anni fa, il processo di recupero dell’immobile principale, e di altri che erano annessi, si è finalmente concluso e, per l’occasione, è stata organizzata la mostra dedicata dei fotografi più rappresentativi e amati del Novecento, Robert Doisneau. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: cambio - arricchisce
Altro che “cambio stagione”. Qui cambi epoca. A ottobre il grande mercato di vintage si arricchisce con lo Speciale Filatelico e Numismatico: monete e francobolli rari per veri appassionati. - 18- 19 ottobre Fiera di Cesena ? 09.00 -18.30 ? Acqui - facebook.com Vai su Facebook
La gamma motori di #DaciaBigster e #DaciaDuster si arricchisce dell'inedito Hybrid-G 150 4x4: ibrido in grado di circolare in modalità elettrica fino al 60% in città; bifuel benzina/GPL con autonomia (WLTP) fino a 1.500 km; 4x4 e con cambio automatico. ?htt - X Vai su X
In Toscana nasce un nuovo polo culturale e aggregatore sociale: mostre, libreria, ristorazione e formazione a Castelfiorentino - Aperto in una prima veste l'anno scorso, CAMBIO inaugura ora gli ultimi spazi a completamento del progetto, tra sale espositive per mostre di fotografia e architettura, libreria e numerosi spazi ... artribune.com scrive
Nel centro Cambio approda la nuova sede di Libri & Persone* Castelfiorentino - La libreria Libri & Persone* Castelfiorentino si trasferisce dall’attuale sede di via Garibaldi 17 agli spazi rinnovati del centro culturale Cambio, ... gonews.it scrive